Bellewaerde Park

Foto's: Bellewaerde Park opent nieuwe attracties, maar nog niet alles is af

Bellewaerde Park investeerde afgelopen winter een recordbedrag van 17 miljoen euro in nieuwe attracties en opknapbeurten. Grote delen van het park ondergingen een metamorfose. Bij de regenachtige seizoensstart op zaterdag 1 april waren de nieuwe attracties operationeel, maar nog niet alle werkzaamheden zijn afgerond.



Bezoekers kunnen al wel gebruikmaken van nebulaz-molen Hampi en speelgebied Hampi Playground in de India-zone en tollend wagonnetje Psssht Station in het Canada-gedeelte. Hier en daar moeten nog puntjes op de i worden gezet. De toiletten naast vrijevaltoren Screaming Eagle zijn vernieuwd.

Verder is het grote zelfbedieningsrestaurant The King's Table - voorheen Carrousel Self-Service - al toegankelijk. Daar kan nu gegeten worden in middeleeuwse sferen. Hier en daar ontbreken nog decoraties. De bekende achtbaan Boomerang kreeg na twaalf jaar een nieuw uiterlijk, met frisse kleuren.



Uitkijkpunten

Bij verschillende dierenverblijven is er nog wel veel werk aan de winkel. De onderkomens van de leeuwen, tijgers, giraffen en zebra's kregen een nieuwe opzet, maar de dieren ontbreken momenteel. Bellewaerde zal de komende weken besteden aan het afmaken van de nieuwe bouwwerken en uitkijkpunten.