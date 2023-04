Efteling

Efteling plakt ramen sprookjeswinkel vol met reclame voor Blond-servies: 'Foeilelijk'

De Efteling heeft de ruiten van een nostalgische winkel volgeplakt met reclame. Om servies van het merk Blond Amsterdam te promoten, werden meerdere etalages van souvenirwinkel In den Ouden Marskramer bedekt met felgekleurde stickers. Ze tonen kinderlijke tekeningetjes van sprookjesfiguren, bekend van het servies. Efteling-liefhebbers reageren ontstemd.



"Smaakloos", oordeelt Ramon Poels op Twitter. "Jezus, wat hebben ze met de ramen gedaan?", vraagt Cindy Vervuren zich af. "Verschrikkelijk." Martijn van der Weijden noemt het een "esthetisch misbaksel". "Wat een armoe." Mathijs de Haas vraagt om een zonnebril. "Want dit doet pijn aan m'n ogen."

Efteling-fansite Eftelist walgt ook van de opvallende commerciële uitingen. De raamstickers worden beschreven als "foeilelijke decoraties in de stijl van het hypercommerciële Blond-merk". Het is volgens Eftelist "alweer een nieuw dieptepunt" voor het exterieur van de winkel.



Ellende

De site voegde het verzoek "Blond-stickers van Marskramer afpulken" toe aan een ranglijst met verbeterpunten voor het park. "Tijdelijke promotie moet af en toe best kunnen, maar natuurlijk wel altijd met enig respect voor de omgeving. De ramen doen aan pijn aan de ogen vanaf tientallen meters afstand: eraf pulken deze ellende!"



In den Ouden Marskramer heeft een sprookjesthema, in de stijl van Anton Pieck. De winkel bevindt zich sinds 1977 bij de in- en uitgang van het Sprookjesbos. Blond Amsterdam werd opgericht in 2001. In 2013 verscheen voor het eerst een speciale Efteling-lijn, met illustraties van sprookjes. Sindsdien is de collectie al meermaals uitgebreid.