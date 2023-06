Apenheul

Foto's: Apenheul opent nieuw losloopgebied met twee apensoorten

In een nieuw gebied kunnen bezoekers van Apenheul oog in oog komen te staan met twee apensoorten. Het dierenpark in Apeldoorn heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een gedeelte waar West-Afrikaanse franjeapen en talapoins loslopen. Talapoins worden ook wel dwergmeerkatten genoemd.

Het wandelgebied bevindt zich bij de uitgang van het park. Apenheul wilde er een plek ontwikkelen waar natuur, biodiversiteit en duurzaamheid centraal staan. Men spreekt over "een unieke beleving", omdat beide apensoorten in geen enkel ander Nederlands dierenpark vrij rondlopen.

Het losloopgedeelte omvat onder andere een gracht, een varenbrug, een tunnel en klimelementen voor de apen. Het hoofdpad loopt als het ware door het water. Verder is er een avontuurlijke route naar het hoogste punt van de brug.



Binnenverblijf

Bij slecht weer kunnen de apen bekeken worden in een gloednieuw binnenverblijf. Er zijn ook schildpadden te vinden. Voor het ontwerp is Martijn de Geus verantwoordelijk, Apenheul-huisarchitect en voormalig gorillaverzorger.