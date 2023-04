Phantasialand

Phantasialand geeft decorstukken uit iconische Hollywood Tour nieuwe plek

Oude decorstukken uit de bekende Phantasialand-attractie Hollywood Tour worden hergebruikt. Het Duitse pretpark sloot de klassieke bootjesdarkride onaangekondigd in de zomer van 2020. Inmiddels zijn de scènes grotendeels ontmanteld, bleek onlangs uit uitgelekte beelden. Niet alle decors blijken weggegooid te zijn.



In themagebied Berlin doken dit seizoen enkele rekwisieten uit de nostalgische attractie op. Bij de ingang van theater Wintergarten staat nu een pallet met opgestapelde kisten en filmrollen. Ook werd er een ouderwetse filmlamp neergezet. Kenners zullen de spullen herkennen: ze waren eerder te vinden in het station van Hollywood Tour.

Hoewel Phantasialand de sluiting van de attractie nooit officieel heeft bevestigd, is elke hoop op een heropening inmiddels vervlogen. Dit jaar verdween ook eindelijk het grote entreebord bij de voormalige ingang. Hollywood Tour bevond zich in hetzelfde complex als de overdekte achtbaan Crazy Bats. Die is nog wel operationeel.