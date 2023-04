Parc du Bocasse

1 aprilgrap Frans pretpark: 's werelds eerste freefall tower met looping

Een vrijevaltoren die niet alleen loodrecht omhoog lanceert, maar ook een looping maakt? Dat lijkt misschien onrealistisch, maar het Franse pretpark Parc du Bocasse heeft het concept daadwerkelijk aangekondigd. Helaas voor waaghalzen die de spectaculaire attractie graag willen uitproberen: het gaat om een 1 aprilgrap.



Volgens het attractiepark zou de bestaande vrijevaltoren Flash Tower omgebouwd worden tot Flash Tower: Mission 2 - De la Terre au Soleil. Daarmee knipoogt het park naar Space Mountain uit Disneyland Paris: die achtbaan droeg eerst de titel De la Terre à la Lune en werd later getransformeerd onder de noemer Mission 2.

Parc du Bocasse sprak over "'s werelds eerste inverted space shoot tower". "Met trots presenteren we een project dat we al enkele jaren aan het ontwikkelen zijn." Een gondel zou met 123 kilometer per uur gelanceerd worden tot een hoogte van 67 meter. Vandaag geeft het park toe dat het plan niet doorgaat. "Liefhebbers van de Flash Tower, maak je geen zorgen: we blijven bij Mission 1."