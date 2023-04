Walibi Belgium

Walibi Belgium haalt aardappelsnack Spirello in huis

Walibi Belgium heeft de bekende aardappelsnack Spirello aan het assortiment toegevoegd. Het Belgische pretpark opende dit weekend de poorten voor een nieuw seizoen. Voortaan kunnen bezoekers de gefrituurde aardappelspiraal op een stokje bestellen bij een speciaal Spirello-hutje.



Het houten horecapunt is neergezet tussen thrillride Buzzsaw en zweefmolen Little Swing, op een steenworp afstand van de plek waar voorheen botsauto's te vinden waren. Voor één Spirello - met kruiden in de smaken paprika, zout of barbecue - vraagt Walibi 4,50 euro. Er worden ook drankjes verkocht.

Spirello is een Nederlandse leverancier. Het bedrijf werkt al langer voor bijvoorbeeld de Efteling, Toverland, Attractiepark Slagharen, Burgers' Zoo, Safaripark Beekse Bergen, Bobbejaanland, Movie Park Germany en Europa-Park.