Movie Park Germany

Meerdere attracties langdurig dicht in Movie Park Germany

Het nieuwe pretparkseizoen verloopt vooralsnog niet echt soepel voor Movie Park Germany. Meerdere attracties kampen met defecten. Zo staan de thrillrides Side Kick en NYC Transformer nog stil. Ook hangende achtbaan Iron Claw is dit jaar nog niet operationeel geweest. Verder zijn er technische complicaties bij simulator The Lost Temple.



Een woordvoerder van het Duitse pretpark vertelt aan Looopings dat er alles aan gedaan wordt om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Movie Park opende de poorten op vrijdag 24 maart. Inmiddels zijn we ruim twee weken verder.

De frisbee-attractie Side Kick was volgens Movie Park eigenlijk helemaal klaar voor het nieuwe seizoen, inclusief groen licht van de keuringsinstantie. Eén dag voor de heropening ging echter plotseling een onderdeel kapot. Dat onderdeel moest besteld worden. Nu is er een technische herkeuring nodig. "Dit heeft voor een fikse vertraging gezorgd", legt de voorlichter uit.



Levertijden

NYC Transformer is een attractie van het type top spin, bestaand uit een draaiende bank die over de kop gaat. "Hier hebben we last van zeer lange levertijden van op maat gemaakte onderdelen", aldus de woordvoerder. Inmiddels zijn de benodigde onderdelen binnen. Het is de bedoeling om de ride tegelijk te laten keuren met Side Kick.



The Lost Temple, een 3D-simulator met dinosaurussen, bleef in 2020, 2021 en 2022 buiten gebruik vanwege de coronacrisis. "De druk was hoog om deze attractie te heropenen na drie jaar stilstand", geeft de voorlichter toe. "We hebben er een fors bedrag in geïnvesteerd, maar de attractie loopt niet zo soepel als we zouden willen."



3D-brillen

Movie Park is dagelijks bezig om de techniek beter af te stellen en foutmeldingen op te lossen. Daarnaast zijn er problemen met het besturingssysteem van de simulator. "Maar om die te kunnen identificeren, moet de attractie operationeel zijn." Daarom is The Lost Temple soms wel en soms niet geopend. Tot overmaat van ramp werken de 3D-brillen - waar batterijen in zitten - ook niet zoals het hoort. Movie Park kiest er regelmatig voor om de attractie te laten draaien zonder de brillen.



Passagiers zien dan een 3D-film met een wazig beeld, zonder diepte. Het park hoopt op termijn een andere 3D-techniek te kunnen implementeren, zodat er brillen zonder batterijen gebruikt kunnen worden. "Tot die tijd is het een lastige afweging: houden we de attractie gesloten of niet?" Het Movie Park-management is dus niet tevreden over de huidige staat van de simulator. "Maar eigenlijk kunnen we de attractie nu niet missen."



Opknapbeurt

Tot slot is er de suspended coaster Iron Claw, die eerder MP Xpress heette. Vorige maand werd duidelijk dat de achtbaan een kleine opknapbeurt zou krijgen. De werkzaamheden zijn bijna afgerond, belooft de woordvoerder. "Alle benodigde reserveonderdelen voor de trein zijn binnen, dus als het goed is gaat de coaster snel weer open." De nieuwe decorelementen zijn dan nog niet helemaal af.