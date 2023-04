Efteling

Video: nieuwe versie van Efteling-show Raveleijn vanaf vandaag te zien

Efteling-show Raveleijn is terug na een winterstop van enkele maanden. Vanaf vandaag kunnen Efteling-bezoekers de stuntvoorstelling met paarden, raven, een valk en speciale effecten weer dagelijks bekijken. De opzet bleef gelijk. Er zijn wel enkele kleine wijzigingen doorgevoerd.



Het verhaal gaat over gravin Halina, die vijf ruiters leert hoe ze de magische stad Raveleijn moeten beschermen tegen het kwaad. Als de jonge helden hun wapens demonstreren, gaat het fout. Ze roepen per ongeluk de kwaadaardige graaf Olaf Grafhart op. Hij wekt zijn mechanische draak Draconicon tot leven.

De show, geproduceerd door het Franse themapark Puy du Fou, duurt ongeveer twintig minuten. Nieuw is dat het wapen van ruiter Emma vonken kan schieten. Verder heeft één van de raven een nieuwe taak gekregen aan het einde van de voorstelling: het dier komt het medaillon van Halina brengen. De grote stadspoort in de arena wordt momenteel niet gebruikt.