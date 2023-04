Efteling

Foto's: kijk binnen in het vernieuwde Efteling-restaurant Kashba

De Efteling heeft zaterdag een vernieuwd restaurant geopend: Kashba. Het oude horecacomplex Panorama is de afgelopen maanden ondergedompeld in oosterse sferen, passend bij de stijl van het themagebied Wereld van Sindbad. Hoewel het exterieur nog niet af is, kunnen bezoekers er alvast wel terecht voor een hapje en een drankje.



De Wereld van Sindbad omvatte al bootjesmolen Sirocco, waterspeelplaats Archipel en achtbaan Vogel Rok. Het grote restaurant uit 1953 ligt midden tussen die attracties. Een broodnodige renovatie van het bouwwerk werd aangegrepen om ook daar een oosterse stijl te introduceren, geïnspireerd op de verhalen van Sindbad de Zeeman. Een kashba is een handelswijk in een Arabische stad.

Het nieuwe interieur is volledig bekostigd door horecagroep Vermaat, die Kashba uitbaat onder de vlag van La Place. De Zuid-Hollandse ontwerp- en decoratiefirma Jora Vision creëerde in opdracht van Vermaat een fraai en sfeervol oosters geheel. De Efteling was zelf verantwoordelijk voor de buitenkant, waar overduidelijk op beknibbeld is. Daar koos men voor goedkope bouwmaterialen en halfbakken oplossingen.



Kraaien

Kashba bestaat uit twee verschillende delen: een klassiek zelfbedieningsrestaurant van La Place met een bijbehorende zithoek en een apart bedieningsrestaurant met de naam Nomade. In het voorportaal wordt de aandacht getrokken door een majestueuze fontein. Wie omhoog tuurt, kan twee kraaien zien zitten. Verspreid over het gebouw zijn tonnen, manden, zakken, kisten, potten en kleden achtergelaten.



Het zelfbedieningsgedeelte werd vormgegeven als een markt, terwijl bezoekers zich bij Nomade wanen in een grote nomadentent. Andere zitplaatsen moeten volgens de Efteling een "mystieke oase" voorstellen. De sfeer wordt versterkt door heel veel oosterse lampen. In totaal telt het complex binnen en buiten ruim zevenhonderd zitplaatsen. De bovenverdieping is vooralsnog niet toegankelijk.



QR-codes

In Kashba wordt het gebruikelijke La Place-assortiment aangevuld met speciale oriëntaalse etenswaren, waaronder platbrood runderspies met tzatziki, oosterse appeltaart, cheesecake met rood fruit en salades met couscous, mais met bonen of quinoa met wilde rijst. Bij Nomade kunnen producten besteld worden met behulp van QR-codes op de tafels, die leiden naar een mobiele website.



Daar staan ook twee borrelplanken op het menu. Een zoete plank (16,75 euro) bestaat uit frambozenbrownies, baklava, amandelkoekjes en twee warme dranken. De hartige variant (19,95 euro) bevat platbrood, muhammara, tzatziki, hummus, gerookte amandelen, linzensoep, falafel en champignons. Hollandse snacks zoals bitterballen ontbreken. Op donderdag 13 april vindt de officiële opening plaats.