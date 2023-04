Walibi Belgium

Kletsnat in de achtbaan: Walibi Belgium presenteert watereffect bij mega coaster

Walibi Belgium presenteert een kletsnatte verrassing op 1 april. In een video is te zien hoe de 50 meter hoge mega coaster Kondaa is uitgerust met een watereffect. Daardoor worden inzittenden tijdens een rit drijfnat. Het concept wordt "de Kondaa Water Experience" genoemd.



"Dankzij de gloednieuwe HydroWaterCoaster-technologie toveren we elke afdaling om in een gigantische waterval!", aldus Walibi. "Haast je, deze unieke ervaring is alleen vandaag beschikbaar..."

Walibi haalt uiteraard een 1 aprilgrap uit. Bezoekers hoeven dus niet bang te zijn dat ze echt doorweekt zijn na een ritje in de hoogste en snelste achtbaan van de Benelux, tenzij het regent. Het Zweedse pretpark Liseberg kwam in 2019 met een vergelijkbaar initiatief op de proppen. Daar wilde men zogenaamd een dive coaster uitrusten met een splash.