Walibi Belgium

Walibi Belgium verwijdert attractie: Tuf Tuf Club is verdwenen

Walibi Belgium heeft afscheid genomen van een klassieke attractie. De botsautopiste Tuf Tuf Club werd afgelopen winter verwijderd. Er staan schuttingen omheen. Wie er overheen tuurt, ziet een kaal terrein met bouwmaterialen.



Tuf Tuf Club, gebouwd door de Franse fabrikant Reverchon, opende in 2001. Het bouwwerk werd in het najaar regelmatig gebruikt als halloweenspookhuis. Vorig jaar was de locatie nog geopend als het haunted house The Forgotten.

Walibi heeft niet bekendgemaakt waarom de botsauto's moesten verdwijnen. Er komt wel wat voor terug: later dit jaar opent de familieattractie Silverton, een molen met rondzwierende stoommachines. Het gaat om een attractie van het type sidecar XL, gefabriceerd door het Italiaanse bedrijf Technical Park.