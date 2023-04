Efteling

Glasplaat gebroken bij Chinese Nachtegaal in de Efteling: sprookje wekenlang dicht

De Chinese Nachtegaal in de Efteling is bijna vier weken niet toegankelijk geweest. Het sprookje in het Sprookjesbos werd afgelopen maand afgesloten naar aanleiding van een opvallende beschadiging. De grote glasplaat in de binnenscène bleek gesneuveld te zijn.



De Efteling heeft niet kunnen achterhalen hoe dat precies kon gebeuren, vertelt een woordvoerder aan Looopings. De Chinese Nachtegaal, geopend in 1999, bestaat uit een overdekt tafereel waarbij toeschouwers kijken naar de keizer uit het verhaal, liggend op zijn bed.

De glasplaat wordt gebruikt voor een speciaal effect: in het glas verschijnt de weerspiegeling van een pop die de dood moet voorstellen. Hij wil de zieke keizer meenemen naar zijn rijk. Uiteindelijk wordt de dood verjaagd door het gezang van de nachtegaal. De echte pop bevindt zich in een kist onder het publiek.



Glasscherven

De kapotte glazen ruit werd de afgelopen weken verwijderd. Oplettende fans ontdekten een bak met glasscherven achter het gebouw. Inmiddels is er een nieuw exemplaar gemonteerd, zegt de voorlichter. Naar verwachting is De Chinese Nachtegaal vanaf vanmiddag weer te bezoeken.