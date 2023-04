Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Video: Slagharen presenteert nieuwe lenteshow met vernieuwde mascottes

In Attractiepark Slagharen is sinds afgelopen weekend een nieuwe show te zien: Uit Je Bol met Randy en Rosie. De muzikale theatervoorstelling in de Music Hall staat in het teken van het voorjaar. Het is voor het eerst dat de wasberen Randy en Rosie optreden met hun nieuwe uiterlijk.



Slagharen liet na veertien jaar nieuwe pakken ontwikkelen voor de mascottes. Daar werd de afgelopen weken veel over geklaagd op social media. Ondanks alle kritiek staan de vernieuwde personages dit seizoen gewoon dagelijks op het podium in het Overijsselse pretpark.

Uit Je Bol met Randy en Rosie is onderdeel van het nieuwe lentefestival Spring. De show, geproduceerd door de vaste partner Aniba Entertainment, bevat meerdere nieuwe liedjes. Het verhaal gaat over een bloemenwedstrijd waar Rosie aan meedoet.



Duits

Als blijkt dat haar zaadjes zijn gestolen door de boevenbende Red Bandits, is ze ten einde raad. Haar broer Randy schiet haar uiteindelijk te hulp. De wasberen spreken Nederlands, een sheriff praat afwisselend Nederlands en Duits.