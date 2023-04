Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp kondigt nieuwe horecaspecialiteit aan: Gorilla Bucket

Diergaarde Blijdorp komt met een opvallende nieuwe horecaspecialiteit. Volgens de Rotterdamse dierentuin kunnen bezoekers binnenkort eten als een gorilla, door de Gorilla Bucket te bestellen. Hoewel het concept wordt gepresenteerd in een bloedserieuze video, gaat het natuurlijk om een 1 aprilgrap.



De Gorilla Bucket wordt in het dierenpark gebruikt om de gorilla's eten te geven. Vanaf de meivakantie is de emmer vol rauwe groentes ook beschikbaar voor het grote publiek, zo beweert Blijdorp. Iedereen zou dan kunnen smullen als de beroemde mensaap Bokito.

Gorilla's eten naast groentes ook kruiden, bladeren, boomschors, boomscheuten, vruchten en merg van takken."Diergaarde Blijdorp gaat het horeca-assortiment vanaf de meivakantie veranderen", laat de dierentuin weten. "Het huidige aanbod wordt vervangen door een alternatief dat is geïnspireerd op het voedselpatroon van onze dieren."



Baanbrekend

En de dierentuin doet er nog een schepje bovenop, want voor het oppeuzelen van het gorillavoedsel zouden speciale zitplekken in gorillastijl ingericht worden. "Baanbrekend en uniek in de wereld van dierentuinen", zegt een woordvoerder.