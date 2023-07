Karls Erlebnis-Dorf Elstal

Pretpark nabij Berlijn opent nieuw gebied met meerdere attracties

Een familiepretpark in de buurt van Berlijn heeft deze maand een nieuw gebied geopend. In Karls Erlebnis-Dorf Elstal werd het bestaande gedeelte Wetterwelt uitgebreid met meerdere attracties, onder de noemer Wetterwelt Teil 2. Bezoekers treffen er onder andere een achtbaan, een zweefmolen en een 12 meter hoge schommelattractie aan.

Laatstgenoemde ride, de zogenoemde Wetter-Umschwung, werd geleverd door de Duitse firma ART Engineering. Het type heet wild swing. De achtbaan Poggys Wolkenexpress - een monorail coaster - komt uit de fabriek van het Italiaanse bedrijf SBF Rides. Het parcours loopt over het gebied heen: er is nauwelijks hoogteverschil.

De zweefmolen Wäschespinne is vormgegeven als een droogmolen. Verder voegde Karls een klimberg met een glijbaan, een waterspeelplaats van de Nederlandse fabrikant PlayFountain, een winkel, een restaurant en een speciale rolstoelschommel toe.



Regenbogen

Alle attracties staan in het teken van weersomstandigheden. Zo zien we donderwolken, regenbogen, ijs en thermometers. Eigenlijk had de uitbreiding al in mei af moeten zijn. Wetterwelt Teil 2 is toegankelijk via een doorgang onder een in 2021 geopende disk'o coaster.



Eerder dit jaar presenteerde Karls Erlebnis-Dorf Elstal al de kinderachtbaan Erdbeer-Raupenbahn en de carrousel Erdbeer-Hüpfer. Ook werden twee minicoasters in gebruik genomen, waarbij bezoekers moeten trappen om het karretje in beweging te brengen. In 2024 moet naast het huidige terrein een volledig nieuw pretpark openen rond kindermerk Bibi & Tina.