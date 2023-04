Pairi Daiza

Dierenpark Pairi Daiza viert de lente met gigantische beschilderde paaseieren

Pairi Daiza, de best bezochte dierentuin van de Benelux, staat de komende weken vol met enorme paaseieren. Om bezoekers in de lentesferen te brengen, zijn in het park zestien decoratieve eieren van 3 meter hoog neergezet. Ze werden versierd door Belgische kunstenaars.



De dierentuin schakelde daarvoor namen in als Aldomak, Laura Budroni, Joëlle Daniau, Dominique Mague, Corinne Ministeri, Philippe Berger, Orlando Kintero en Sarah Vestris. Zij lieten zich inspireren door de themawerelden van Pairi Daiza. Een woordvoerster noemt het "prachtige werken". De eieren blijven staan tot en met zondag 21 mei.

Pairi Daiza zorgde ook voor 21 kleurrijke reuzenkonijnen en een traditionele paaseierenboom. Verder is het mogelijk om een paaseierenzoektocht te doen. Tot eind april liggen verspreid over het park tientallen gekleurde eieren van 60 centimeter hoog. De eieren met een gouden letter vormen samen een woord. Wie het juiste antwoord vindt, maakt kans op prijzen.