Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn viert twintigjarig jubileum van personage Kareltje

Kareltje de Kok treedt al twintig jaar op in Avonturenpark Hellendoorn. Daarom wordt het klungelige personage, gespeeld door acteur Willian Kleinjan, dit jaar in het zonnetje gezet. ln het Overijsselse pretpark vindt binnenkort een speciaal jubileumweekend plaats. Van zaterdag 8 tot en met maandag 10 april zijn er extra activiteiten.



Kareltje is in de loop der jaren uitgegroeid tot één van de bekendste gezichten van Avonturenpark Hellendoorn. "Al twintig jaar lang steelt deze grappige, ietwat klunzige kok de harten van gasten met zijn theatershows, minidisco's en grapjes", zegt een woordvoerder.

De mijlpaal wordt aangegrepen voor de première van de nieuwe theatershow Kareltje & Jasmijn en het IJzige Cadeau. Speciaal voor fans van het eerste uur zingt de kok daarin ook een aantal oude liedjes. Wie de voorstelling bezoekt, krijgt "een leuke attentie". Verder staat er een speciale dansact op het programma.



Pin

Ook brengt Hellendoorn een pin uit om het jubileum van Kareltje te vieren. Die is vanaf zaterdag 8 april om 13.30 uur verkrijgbaar in de grote souvenirwinkel bij de hoofdingang, voor 4,95 euro per stuk. De oplage is zeer beperkt: er zijn driehonderd exemplaren gemaakt.



Twintig jaar geleden vormde Kareltje een duo met het karakter Pet. De meeste bezoekers zullen hem kennen als de grapjas naast de stoere Jasmijn. Verschillende actrices hebben die rol in de loop der jaren op zich genomen. Tegenwoordig kruipt Kaylee Henkelman in de huid van Jasmijn. "Hun gezamenlijke energie zorgt al jaren voor de leukste theatershows en mooiste liedjes", aldus de voorlichter.