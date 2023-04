Walibi Holland

Walibi Holland blundert met ticketactie: webshop werkt niet

Een spectaculaire ticketactie van Walibi Holland is uitgelopen op een deceptie. Het pretpark zou vandaag één uur lang goedkope tickets verkopen. Tussen 14.00 en 15.00 uur hadden entreekaarten verkocht moeten worden voor 14 euro per stuk. Maar toen het 14.00 uur werd, waren er geen voordelige toegangsbewijzen te bekennen.



Walibi sprak eerder over "een héél speciale aanbieding". "Wees er snel bij", kondigde het park aan via social media. De goedkope kaartjes zouden geldig zijn tot en met vrijdag 14 juli. Door een technische storing heeft echter bijna niemand gebruik kunnen maken van de actie.

Zoals wel vaker kampte Walibi met ICT-problemen. "Wegens overbelasting is onze website tijdelijk niet bereikbaar", meldde het attractiepark op social media. Veel teleurgestelde klanten dachten dat Walibi een misplaatste 1 aprilgrap uithaalde. Dat was het niet het geval: de online ticketshop functioneerde gewoon niet goed.



Excuses

Inmiddels heeft men excuses aangeboden voor de ontstane situatie. De ticketactie wordt binnenkort ingehaald. "Wij maken in de loop van volgende week een nieuwe datum en een nieuw tijdstip bekend. Houd onze socialmedia-kanalen in de gaten."