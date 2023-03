Attractiepark Toverland

Foto's: decoraties voor nieuwe attracties Toverland staan klaar in werkplaats

Toverland is gestart met het decoreren van de nieuwe attracties in themadeel Avalon. Op de bouwterreinen in het middeleeuwse gebied verschijnen op steeds meer plekken decorelementen. Sommige gebouwtjes zijn al in een vergevorderd stadium, inclusief dakbekleding en schilderingen. Ondertussen staan in een extern atelier allerlei thema-objecten klaar.



Het Limburgse attractiepark deelt vandaag niet alleen beelden van de bouwwerkzaamheden, maar ook van de werkplaats. Gespecialiseerde vaklui houden zich daar bezig met het fabriceren van de draken die in Avalon komen wonen. Het is ook de plek waar de reusachtige torenkamer wordt gemaakt die bovenop de nieuwe parachutetoren Dragonwatch komt te staan.

In Toverland zelf is er momenteel aandacht voor de buitenruimte rond Dragonwatch. Shelters en enkele bouwwerken voor de wachtrij staan al overeind. Ook is het eerste groen aangeplant. Even verderop gebeurde veel op de plek waar kindercarrousel Jumping Juna komt te staan. De binnenzijde van een houten overkapping is voorzien van kleurrijke schilderingen van sterrenbeelden.