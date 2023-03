Efteling

Video: dit is de nieuwe scène in Efteling-attractie De Vliegende Hollander

De Vliegende Hollander in de Efteling is weer open na ingrijpende werkzaamheden. Tijdens een grote onderhoudsbeurt, die begin januari 2023 begon, vernieuwde men zowel de decors als de techniek. De belangrijkste verandering is de vervanging van één van binnenscènes.



Een gigantisch watergordijn met een videoprojectie heeft plaatsgemaakt voor een scheepskerkhof, bestaand uit scheepswrakken met engelachtige boegbeelden. Het nieuwe tafereel werd bedacht door Efteling-ontwerper Karel Willemen. Door de toevoeging van de decorstukken is de scène een stuk nauwer geworden.

De boegbeelden waren oorspronkelijk bedoeld voor de liftheuvel. Ze werden al zeventien jaar geleden gefabriceerd. Nu hebben ze eindelijk een vaste plaats in de attractie gekregen. Ook de aanvaring met het vurige spookschip is vernieuwd. Daar wordt nu gebruikgemaakt van nieuwe licht- en rookeffecten.



Muziek

De bestaande muziek - sinds deze week volledig te beluisteren via streamingdiensten - werd geoptimaliseerd. Aanvankelijk zou de waterachtbaan vanaf zaterdag 1 april weer toegankelijk zijn. Afgelopen week werd bekend dat de heropening een dag was vervroegd. Uiteindelijk ging de attractie nóg een dag eerder open dan aangekondigd, namelijk op donderdag 30 maart.