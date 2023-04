Disneyland Paris

Europese première Guardians of the Galaxy 3 in Disneyland Paris: park eerder dicht

Disneyland Paris maakt zich op voor de Europese première van de nieuwe Marvel-film Guardians of the Galaxy Vol. 3. Castleden van de blockbuster, waaronder Chris Pratt (Star-Lord), Pom Klementieff (Mantis) en Karen Gillan (Nebula) zullen zaterdag aanwezig zijn bij een besloten feest in het Walt Disney Studio Park.



Ook regisseur James Gunn is van de partij. Het entreegebied van het park hangt al vol met Guardians-posters. Bij restaurant Stark Factory is een constructie met grote studiolampen neergezet. De film zelf wordt gedraaid in Cinémas Gaumont, de grote bioscoop in uitgaansgebied Disney Village.

Vanwege het evenement gaat het Walt Disney Studios Park drie uur eerder dicht dan gewoonlijk, namelijk om 19.00 uur in plaats van 22.00 uur. Marvel-themagebied Avengers Campus sluit nog eerder: daar kunnen bezoekers terecht tot 14.00 uur.



Drones

De show Avengers: Power the Night zal zaterdag niet te zien zijn. Het avondspektakel met lichtgevende drones wordt normaal gesproken rond sluitingstijd vertoond bij The Twilight Zone Tower of Terror.



Guardians of the Galaxy Vol. 3 gaat in Nederland op woensdag 3 mei in première. Het verhaal draait om het verleden van wasbeer Rocket. Om hem te beschermen gaan de Guardians op een gevaarlijke missie die ertoe kan leiden dat het huidige team uiteenvalt. De eerste twee delen van de sciencefictionreeks verschenen respectievelijk in 2014 en 2017.