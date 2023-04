Plopsaland De Panne

Plopsaland onder vuur om beperkte openingstijden attracties: 'Waar sláát dat op?!'

Nederlandse pretparkfans zijn zwaar teleurgesteld geraakt door Plopsaland De Panne. Het Vlaamse pretpark kiest ervoor om veel grote attracties op rustige dagen maar enkele uren te laten draaien. Myrthe Veth en Emile Vierus van de YouTube-talkshow Themepark Late Night reageerden stomverbaasd toen ze laatst ontdekten dat bepaalde rollercoasters 's ochtends urenlang gesloten blijven.



In het laagseizoen is Plopsaland geopend van 10.30 tot 17.30 uur, zeven uurtjes dus. Dat wil echter niet zeggen dat bezoekers ook daadwerkelijk zeven uur lang gebruik kunnen maken van de attracties. Ze moeten niet raar opkijken als bootjesdarkride Het Bos van Plop, familieachtbaan #LikeMe Coaster en powered coaster De Draak pas om 11.30 uur opengaan.

Spinning coaster The Ride to Happiness, waterattractie Wickie The Battle en lanceerachtbaan Anubis The Ride bleven afgelopen weken regelmatig tot 12.30 uur dicht. En wie gebruik wilde maken van zweefmolen Nachtwacht-Flyer, boomstambaan DinoSplash of waterachtbaan SuperSplash, moest zelfs tot 13.30 uur geduld hebben.











Nergens gewaarschuwd

Veth en Vierus wisten niet wat ze zagen. Ze stonden eerst voor dichte deuren bij Anubis, om daarna helemaal voor niets naar The Ride to Happiness te lopen. Bezoekers worden vooraf immers nergens gewaarschuwd voor de beperkte openingstijden. "Toen dacht ik: half één? Half één? Waarom?!", foetert presentatrice Veth.



"Wat dus betekent dat je in Plopsaland de eerste twee uur geen achtbaan kan doen", klaagt Vierus. "Ja, er was één open, Heidi The Ride. Daar stond iedereen! Stonden we drie kwartier te wachten omdat het de enige achtbaan was die open was! Waar sláát dat op?!" Veth: "En maar met één treintje. Top."



Klachtenformulier

Het talkshowkoppel stormde woest naar de informatiebalie van het park. "Ik zei: mevrouw, ik kom verhaal halen! Wat is dit?!" Vierus kan zich nog herinneren wat zijn vriendin riep. "Waar slaat dit op? Wij hebben gewoon betaald en die attracties zijn niet open, hoe kan dit?" De vrouw achter de balie kon het tweetal echter niet verder helpen. Ze gaf alleen een klachtenformulier om in te vullen.















Uiteindelijk werd het 12.30 uur en keerden de Nederlanders met hernieuwde moed terug naar Anubis The Ride. Maar om 12.35 uur was de achtbaan nog steeds niet in bedrijf. En ook om 12.40 uur gebeurde er niets. Pas om 12.45 uur, een kwartier later dan aangekondigd en meer dan twee uur na de opening van het park, werd de wachtrij opengesteld. "Wij boos."



Dubbel te laat

Vervolgens stond eindelijk de onbetwiste nummer één van Plopsaland op het programma, The Ride to Happiness. Maar toen de pretparkliefhebbers daar aankwamen, stond er nog steeds een menigte te wachten voor een gesloten poort. Vierus: "Uiteindelijk ging The Ride to Happines om 12.55 uur open. Ja, sorry. Ze gaan al twee uur later open en dan ook nog eens te laat. Dubbel te laat."











Tot overmaat van ramp lag de capaciteit opvallend laag. "Dat gaat er bij mij ook niet in. Die hele attractie was die dag eigenlijk maar vierenhalf uur open en dan reden ze met één trein." Vierus besloot een medewerker in het station om opheldering te vragen. Hij kreeg te horen dat dit een beslissing van het parkmanagement was, waar het personeel zelf ook niet achter stond.



Chagrijnig

Heel wat andere bezoekers waren net zo chagrijnig, merkten de presentatoren. De conclusie: op rustige dagen lijkt de prijs-kwaliteitverhouding van Plopsaland zoek. Vierus benadrukt dat een regulier ticket in 2023 maar liefst 48,50 euro kost. Daarmee is Plopsaland op dit moment het duurste pretpark van de Benelux. Looopings heeft een woordvoerster van Plopsa afgelopen week meermaals gevraagd naar een uitleg over het opvallende beleid, maar er kwam geen reactie.