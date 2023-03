Efteling: Danse Macabre

Efteling blundert met NFT-project: 3D-modellen Spookslot liggen al op straat

De Efteling wil komende maand een 3D-weergave van het verdwenen Spookslot presenteren, maar het project is voortijdig uitgelekt. Het is de bedoeling dat iedereen de gesloopte Efteling-attractie binnenkort virtueel kan bekijken in een digitale omgeving. Medewerkers krijgen ook een digitale sleutel - een zogeheten NFT - om daadwerkelijk naar binnen te gaan. Een NFT kan online verhandeld worden voor cryptovaluta. Het is echter de vraag hoeveel zo'n NFT nu nog waard is.



Oplettende Efteling-fans ontdekten namelijk dat de 3D-modellen uit de Spookslot-simulatie gewoon openbaar online staan. Een gebruiker op het online platform Reddit publiceerde dinsdagavond links naar vijf verschillende bestanden, die samen het volledige interieur van het Spookslot vormen. Het gaat om de wachtrij, de hoofdshow en drie ruimtes achter de schermen: één, twee en drie.

Iedereen met een beetje computerkennis kan nu virtueel ronddwalen door het Spookslot, zonder een NFT te hoeven kopen. De Efteling zal er flink van balen: dit zijn juist de onderdelen die eigenlijk exclusief hadden moeten blijven voor medewerkers en - uiteindelijk - andere NFT-bezitters. Hoewel het detailniveau soms wat te wensen overlaat, geven de modellen een uitstekend beeld van hoe de iconische griezelattractie was opgebouwd. Ze bevatten intrigerende doorkijkjes, ongebruikelijke perspectieven en bijzondere weergaves van plekken achter de schermen.



Bestandsformaat

De uitgelekte files zijn .bin-bestanden. Na het downloaden kan de .bin-extensie bij elk document vervangen worden door de extensie .gltf. Dat is het standaard bestandsformaat voor 3D-creaties. Vervolgens zijn de files te openen via gespecialiseerde 3D-programma's en -websites. Wie googelt naar 'gltf viewer', komt direct een hoop gratis sites tegen die de bestanden moeiteloos kunnen uitlezen.



Vermoedelijk zal de Efteling de bewuste files snel verwijderen. Ondertussen zijn de originele bestanden echter al zo vaak gedownload dat ze ongetwijfeld rond zullen blijven zwerven in de gemeenschap: ze zijn doodeenvoudig te delen. Looopings toont ter illustratie enkele tientallen screenshots uit de Spookslot-simulatie.



Stupide

Efteling-liefhebbers zullen in hun vuistje lachen bij het horen van het nieuws over het amateuristische beveiligingslek. Het attractiepark wekte eerder verbazing en woede door de digitale spookruïne af te schermen voor fans én door zich plotseling bezig te houden met de wereld van NFT's. Sommige Efteling-fans vonden het plan aanvankelijk zo stupide klinken dat ze dachten aan een 1 aprilgrap. Al snel bleek echter dat het project bloedserieus is.