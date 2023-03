Disneyland Paris

2022 was topjaar voor Disneyland Paris: recordomzet van 2,4 miljard euro

De financiële situatie van Disneyland Paris lijkt rooskleuriger dan ooit. Het Europese Disney-resort werd decennialang geplaagd door financiële problemen. Vandaag de dag hangt de vlag er heel anders bij. Na twee moeizame coronajaren, die in het teken stonden van zware verliezen, noteerde beheerder Euro Disney Associés S.A.S. het afgelopen boekjaar een recordomzet van 2,4 miljard euro.



Dat is maar liefst 169 procent meer dan een jaar eerder, toen de omzet 893 miljoen euro bedroeg. Het resulteerde in een operationele winst van 47 miljoen miljoen euro, blijkt uit financiële documenten. Een jaar eerder was nog sprake van een negatief operationeel resultaat van maar liefst 579 miljoen euro.

Boekjaar 2022 liep van september 2021 tot oktober vorig jaar. Na het opheffen van de coronamaatregelen profiteerde Disneyland van een flinke toename van het aantal bezoekers. Zij gaven ook meer geld uit dan voorheen. Niet voor niets werd Disneyland Paris in financiële presentaties van de Amerikaanse Walt Disney Company het afgelopen jaar al meermaals aangehaald als een voorbeeld van internationaal succes.



Sluiting

Dat Disneyland Paris winst draait, is allesbehalve vanzelfsprekend. Enkele jaren na de opening in 1992 ging het financieel zelfs zo slecht dat openlijk werd gesproken over een sluiting. Sinds 2017 is Europa's populairste toeristische bestemming volledig eigendom van The Walt Disney Company, het Amerikaanse moederbedrijf. In het voorjaar van 2019 werd voor het eerst in tien jaar operationele winst gerapporteerd.