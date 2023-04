Bobbejaanland

Traditie in ere hersteld: Bobbejaanland verkoopt weer fotoboekjes

Bobbejaanland grijpt terug op een oude traditie. In de souvenirwinkels van het Vlaamse pretpark zijn na enkele jaren afwezigheid weer fotoboekjes verkrijgbaar. Bezoekers kunnen het boekje voor 5 euro mee naar huis nemen als een blijvende herinnering aan hun dagje uit.



Het 42 pagina's tellende fotoboekje weerspiegelt de nieuwe huisstijl van Bobbejaanland. Er staan tientallen kleurrijke en zonnige afbeeldingen in van attracties, gebouwen en entertainment. Een groot deel ervan is gemaakt door professioneel pretparkfotograaf Kris Van de Sande.

De plaatjes worden afgewisseld met weetjes over het park. Ook de bijgewerkte parkplattegrond kreeg een plek in het boekje. Waterbaan Indiana River, die vorig jaar is gesloten, werd al vervangen door opvolger Terra Magma. Daarvan toont men enkele ontwerpen, gemaakt door de firma KCC Entertainment Design. Terra Magma gaat naar verwachting in mei open.