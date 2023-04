Bobbejaanland

Bobbejaanland investeert zo'n 1 miljoen euro in opknappen parkeerplaats

Bobbejaanland steekt niet alleen geld in het pretpark zelf: ook aan de omgeving wordt gedacht. Afgelopen winter is ongeveer 1 miljoen euro geïnvesteerd in de parkeerplaats van 't plezantste land. Het voorste gedeelte van het parkeerterrein heeft een opknapbeurt gehad. De werkzaamheden zijn bijna afgerond.



Zo kwamen er nieuwe beveiligingscamera's en verlichtingspalen. Ook de omheining tussen de parkeerplaats en het park is vernieuwd. Bezoekers wandelen nu over een nieuw asfaltpad richting de ingang. Daar wordt nog gewerkt aan geluidsboxen en beplanting.

Onder de Monorail, naast de fietsenstalling, is een thematische houten overkapping geplaatst. Verder zette men automaten neer voor het aanschaffen van parkeertickets. Het kassaplein werd geschilderd. "Bezoekers starten hun dag voortaan direct in de juiste sfeer, met een wandeling door het groen en een plezant deuntje", zegt directeur Yves Peeters erover.