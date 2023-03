Walibi Belgium

Walibi Belgium: prijs van voorrangspas Speedy Unlimited meer dan verdubbeld

Het wordt een stuk duurder om de wachtrijen over te slaan in Walibi Belgium. In 2022 vroeg het Belgische pretpark nog 45 euro per dag voor een Speedy Rides Ultimate-pas. Die is goed voor onbeperkt versnelde toegang tot zeventien attracties en één keer versnelde toegang tot achtbaan Kondaa. Vanaf dit jaar betalen bezoekers meer dan het dubbele.



De prijs van Speedy Rides Unlimited, zoals de nieuwe naam luidt, stijgt naar 100 euro per persoon per dag. Wie kiest voor de reguliere Speedy Rides-optie is de helft kwijt: 50 euro. Met zo'n pas kan de wachtrij bij achttien attracties, waaronder Kondaa, één keer overgeslagen worden.

Speedy One, bedoeld voor eenmalig voordringen bij één attractie naar keuze, kostte vorig jaar nog 5 euro. In 2023 zijn bezoekers daarvoor 7 euro kwijt. Speedy One is alleen niet beschikbaar voor Kondaa.



460 euro

Vorige maand werd al duidelijk dat de prijs van Walibi-abonnementen dit jaar enorm stijgt. Een vip-pas voor seizoen 2023, de zogenoemde Platinum Pass, kost bijvoorbeeld 460 euro in plaats van 299 euro. De prijs van een Silver Pass stijgt van 184 euro naar 265 euro. Voor een Gold Pass, eerder 229 euro, zal nu 325 euro afgerekend moeten worden.



De reguliere entreeprijs van Walibi Belgium bedraagt voorlopig 45 euro per dag. Dat tarief is geldig tot en met maandag 29 mei. Walibi Belgium verhoogt de toegangsprijs gewoonlijk tijdens het seizoen. Over een aankomende prijsverhoging is echter nog niks bekend. Het attractiepark gaat weer open op zaterdag 1 april.