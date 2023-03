Efteling

Efteling: zweefmolen op Anton Pieckplein weer open na restauratie

De Kleine Zweefmolen op het Anton Pieckplein in de Efteling draait weer. Efteling-bezoekers moesten de nostalgische attractie de afgelopen weken missen vanwege een grote renovatie. Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. Vanaf vandaag kan iedereen weer een ritje maken.



Bij de molen uit 1951 was sprake van ouderdomsslijtage, zo liet de Efteling eerder weten. Daarom werd in samenwerking met de firma Wooddesign Amusement Rides uit Den Bosch een nieuwe versie van de attractie gefabriceerd. Tegelijkertijd zijn er subtiele wijzigingen doorgevoerd op decoratief vlak.

Zo friste men de kleuren wat op. Op de panelen rond de centrale kolom staan nu bloemmotieven, net als in de jaren tachtig en negentig het geval was. De afgelopen decennia waren hier engeltjes zichtbaar.



Originele schetsen

Op de plafondpanelen prijken nog wel engelen. Ze werden opnieuw aangebracht door decoratieschilder Diego Terroba, naar een ontwerp van Karel Willemen. Hij baseerde zich op de originele schetsen van Anton Pieck. Ook het hekwerk rond de molen is vervangen.