Attractiepark Toverland

Toverland introduceert een nieuw personage: octopus Joey

Toverland heeft een nieuwe bewoner. In entreegebied Port Laguna kunnen bezoekers vanaf komend weekend Joey tegenkomen, een kleine, azuurblauwe octopus. De komst van het nieuwe Toverland-gezicht gaat gepaard met de introductie van een souvenirlijn voor baby's.



"Hierdoor kunnen ook de allerkleinsten buiten onze poorten in aanraking komen met de magie van Toverland", laat het Noord-Limburgse themapark weten. "Het goedlachse en schattige octopusje is nu nog wat schuw, maar zal zich steeds meer gaan laten zien in Port Laguna."

Joey kreeg eigen bordjes, kommetjes, drinkbekers, lichtgevende bellentoortsen, boxspanners, schudbollen, rugzakken en pins. Ook zijn er Joey-knuffels in verschillende uitvoeringen. Wie interesse heeft, kan vanaf zaterdag 1 april terecht bij de souvenirwinkels Mundo Magica en Magistralis' Magic Store.



Zeerovers

Nog niet alle souvenirs zullen direct verkrijgbaar zijn: een deel volgt later dit jaar. Verder komt Joey binnenkort voor in de nieuwe parkshow Aqua Bellatores, die op vrijdag 7 april in première gaat. De voorstelling gaat over een zomerfeest dat verstoord wordt door zeerovers. Het hoogtepunt wordt een 3,5 meter brede vloedgolf van 10.000 liter water.