Nieuws

Duitse attractieparken pleiten voor lager btw-tarief: 'Oneerlijke concurrentie'

Duitse pretparken maken samen een vuist. De branchevereniging voor attractieparken in Duitsland vindt het schandalig dat er grote verschillen bestaan tussen btw-tarieven in de recreatiebranche. Zo hoeven dierentuinen, musea en theaters geen belasting te betalen over verkochte tickets. Bioscopen, zwembaden en kermissen zijn 7 procent belasting kwijt.



Pretparken vormen een uitzondering: van elk verkocht entreebewijs moet 19 procent belasting afgedragen worden. Er is sprake van "oneerlijke concurrentie", zo laat Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen (VDFU) weten. De parken willen gelijkgetrokken worden met andere vrijetijdsvoorzieningen. Daarom hebben ze de campagne Die Faire Sieben gelanceerd.

Er is ook een bijbehorende website gestart: diefairesieben.de. "Pretparken in Duitsland worden benadeeld op het gebied van omzetbelasting", valt daar te lezen. "Er is geen sprake van eerlijke concurrentie op nationaal en Europees niveau. In het belang van de industrie, de omgeving en gelijke behandeling moet dit nadeel verdwijnen. Het is even noodzakelijk als logisch."



Burgemeesters

De hogere belastingdruk zorgt er eveneens voor dat Duitse pretparken minder kunnen investeren dan de concurrentie, zo valt er te lezen. Verder komen op de site burgemeesters aan het woord van plaatsen waar grote attractieparken gelegen zijn. Zij benadrukken het economische belang van de trekpleisters voor hun regio. "Nu is de politiek aan zet", luidt de conclusie.



Phantasialand kaartte de kwestie enkele jaren geleden al aan. Bij de VDFU horen enkele tientallen bestemmingen, waaronder Belantis, Eifelpark, Europa-Park, Fort Fun, Freizeit-Land Geiselwind, Hansa-Park, Heide Park, Holiday Park, Legoland Deutschland, Movie Park, Phantasialand, Serengeti Park, Skyline Park en Tripsdrill. Ook grote Duitse dierentuinen en sommige parken in Oostenrijk en Nederland hebben zich aangesloten bij de club.