Efteling

Efteling geeft voorproefje op nieuwe scène Vliegende Hollander: heropening vervroegd

De Efteling geeft vandaag alvast een voorproefje op de aanpassingen in De Vliegende Hollander. Tijdens een langdurige sluiting werd de attractie grondig gerenoveerd. Eén scène kreeg daarbij een andere invulling. Nadat vorige maand al een ontwerp werd vrijgegeven, is er nu een afbeelding van het eindresultaat.



Eerder werd in één van de binnenscènes gebruikgemaakt van een watergordijn met een videoprojectie. Voortaan varen bezoekers door een kerkhof van vervallen scheepswrakken. Efteling-fans die de nieuwe scène met eigen ogen willen bekijken, zijn welkom vanaf vrijdag 31 maart. Eigenlijk zou de waterachtbaan weer opengaan op zaterdag 1 april, maar dat moment is een dag vervroegd.

De Vliegende Hollander is dicht sinds het einde van de kerstvakantie. Het duurde toen zo'n twee weken om alle oude onderdelen uit de scène te verwijderen, vertelt projectleider Jarno Jacobs van de vaste partner BOM Engineering. "Na het verwijderen van de steigers kon de opbouw van de nieuwe scène beginnen."



Wanddoeken

Men begon met het plaatsen van de frames van de scheepswrakken. Vervolgens werden decorstukken, wanddoeken, lampen en speakers aangebracht. "Daarna kwam het water weer terug in de baan en startte het programmeren en optimaliseren van de show." En het bleef niet bij het scheepskerkhof.



"We hebben deze winter echt heel veel zaken kunnen oppakken", aldus Jacobs. Zo is de techniek op de liftheuvel geoptimaliseerd en werd het stucwerk op de buitengevel gerepareerd. Daarnaast is er veel bouwkundig onderhoud uitgevoerd. "We hebben verschillende technieken onder water grootschalig aangepakt en verlichting vervangen door een led-variant."



Lekkages voorkomen

Alle boten zijn uit elkaar gehaald en opgefrist. "In de hele attractie hebben we elektrisch onderhoud uitgevoerd en de afwatering op een aantal plekken verbeterd om lekkages te voorkomen." Verder is de buitenwachtrij vernieuwd en uitgebreid: houten palen met touwen zijn vervangen door stalen zwarte hekken.