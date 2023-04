Bobbejaanland

Pinverzamelaars opgelet: Bobbejaanland komt met eigen pincollectie

Bobbejaanland is gestart met het uitgeven van eigen pins. Het Vlaamse attractiepark wil dit seizoen tien verschillende pins uitbrengen, waarvan er drie al zijn verschenen. Die liggen nu in de souvenirwinkel. Later dit jaar volgen de overige exemplaren.



Op de eerste pin prijkt het veelbesproken nieuwe Bobbejaanland-logo. Pin nummer twee toont de zwaaiende cowboy Bobbie, de mascotte van het park. De derde pin bestaat uit een ovaal met naast Bobbie ook cowgirl Jody, het paard Buck en Pedro, een cactus met een gezicht. De mascottes werden in 2018 geïntroduceerd.

In mei presenteert Bobbejaanland nog eens drie pins. Pins zeven tot en met tien liggen naar verwachting in juni, juli en augustus 2023 in de schappen. Tot nu toe kosten alle pins 7,99 euro per stuk. Wie er minimaal twee aanschaft op vertoon van een code op de plattegrond, ontvangt een gratis sticker.