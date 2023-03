Heide Park Resort

Duits attractiepark blijft onverwachts gesloten vanwege winterweer

Wie vanochtend was afgereisd naar het Duitse pretpark Heide Park, kwam van een koude kermis thuis. Het grote attractiepark in deelstaat Nedersaksen blijft onaangekondigd gesloten in verband met de weersomstandigheden. Guur winterweer zorgt ervoor dat veel attracties niet kunnen draaien.



"Vanwege het weer moeten we helaas vandaag het park sluiten", valt te lezen in een mededeling die inmiddels op de officiële Heide Park-website is gezet. "Wij vragen om uw begrip." Op Facebook en Instagram vergeleken vergelijkbare boodschappen, met foto's van zware sneeuwbuien.

De online openingskalender is echter niet bijgewerkt. Het is de bedoeling dat Heide Park de komende maanden, tot eind oktober, wel gewoon dagelijks geopend is.



Besloten evenement

Het nieuwe pretparkseizoen was nog maar net begonnen. Heide Park ging op zaterdag 25 maart weer open na een maandenlange winterstop. Een dag later, op zondag 26 maart, was het park ook al niet toegankelijk voor het grote publiek. Toen vond een besloten evenement plaats.