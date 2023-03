Efteling

Soundtrack van Efteling-attractie De Vliegende Hollander voor het eerst volledig gepubliceerd

De muziek van De Vliegende Hollander in de Efteling is het voor eerst in zijn geheel te beluisteren via streamingplatforms. Het attractiepark heeft de volledige soundtrack van de populaire attractie vandaag online gepubliceerd, in aanloop naar de heropening in april. De waterachtbaan in VOC-stijl is sinds januari gesloten voor een grote onderhoudsbeurt.



Daarbij wordt één van de scènes grondig aangepakt. Waar bezoekers voorheen geconfronteerd werden met een watergordijn en een videoprojectie, treffen ze straks een kerkhof van vervallen scheepswrakken aan, met engelachtige boegbeelden. De Vliegende Hollander gaat weer open op zaterdag 1 april.

Op Spotify, YouTube Music en andere streamingdiensten kan vanaf vandaag geluisterd worden naar een nieuw Vliegende Hollander-album. De uitgave bestaat uit negen nummers: Plein voor de Stadswal, Gedicht De Vliegende Hollander, Huize Willem van der Decken, Geheime Smokkelgang, Drinkerij Oeverloos, Vredige Binnenhaven, De Vaart Buitengaats, Behouden Terugvaart en Willems Verwensing.



René Merkelbach

Een deel van de muziek werd nog nooit eerder officieel uitgebracht. Ter gelegenheid van de heropening zijn de tracks opgepoetst door huiscomponist René Merkelbach. Hoewel één van de scènes een gedaantewisseling onderging, was componeren van nieuwe muziek niet nodig. "We laten de muziek zelfs regisseren wat je al varend te zien krijgt: op de maat van de muziek slaat de bliksem in, spat het water omhoog en doemen de scheepswrakken met de immense boegbeelden op", vertelde ontwerper Karel Willemen onlangs.



De zangstem in de tracks Huize Willem van der Decken en Geheime Smokkelgang is die van zangeres Martine Grünwald. Zij speelde de rol van Catharina, de vrouw van de beruchte kapitein. Voor de stem van Van der Decken zelf ("Ook gij zult varen tot het einde der tijden") werd destijds Efteling-ontwerper Henny Knoet ingeschakeld. Hij overleed in 2013.