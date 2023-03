Kermis

Na sluitingstijd: man knalt vol tegen ijzeren hek op kermisglijbaan

Een man heeft een pijnlijk moment beleefd op een gesloten kermis. Hij besloot na sluitingstijd een grote glijbaan te beklimmen, die was afgesloten met een ijzeren hek. Een filmpje op videosite Dumpert laat zien hoe de kermisbezoeker op volle snelheid naar beneden glijdt en tegen het hek aan knalt.



Een vriend die de roekeloze handeling filmt, barst vervolgens in lachen uit. Ondanks de harde klap kan de glijdende man ook nog lachen. "Nog even snel langs de kermis", luidt de titel op Dumpert, waar de beelden van de kermiscrash enkele tienduizenden keren zijn bekeken. "Snel een glijbaantje pakken na sluitingstijd."

De brutale actie vond plaats bij matjesglijbaan Crazy Slide. Die is van vrijdag 24 maart tot en met zondag 2 april te vinden in de Brabantse plaats Helmond.