Disneyland Paris

Disneyland Paris verwijdert stroppen uit spookhuis Phantom Manor

Disneyland Paris heeft het afgelopen jaar in stilte enkele scènes in spookhuis Phantom Manor aangepast. Op twee plekken werd een strop weggehaald. Even leek het te gaan om een simpele onderhoudsklus. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een bewuste keuze. De stroppen keren niet meer terug.



Eerder hing er een strop boven een kar in de Phantom Canyon-scène van de attractie. Bezoekers passeren daar een luguber cowboystadje met onheilspellende bewoners. Een projectie zorgde ervoor dat het leek alsof er een geest door de strop vloog, waarna het decorelement bewoog. Nu is de strop helemaal weggehaald. De projectie bleef bestaan.

Even verderop staat de Phantom bij een lege grafkist. Aan de boom die achter hem staat, hing een strop. Ook daar moest het decorstuk definitief verdwijnen. Disney heeft er zelf niets over naar buiten gebracht. Ingewijden melden dat de wijziging is doorgevoerd omdat men bezoekers liever niet wil confronteren met een gevoelig onderwerp als zelfmoord.



Bliksemeffect

Een strop in de voorshow van het spookhuis mocht vooralsnog wel blijven. Bovenaan de zogeheten Stretching Room houdt de Phantom een strop vast. De scène is heel even zichtbaar als het plafond door een bliksemeffect doorzichtig wordt. Phanom Manor opende in 1992. In 2018 en 2019 was de attractie bijna zestien maanden dicht voor een renovatie.