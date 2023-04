Efteling

Meer dan 150 nieuwe parkeerplekken bij vakantiepark Efteling

De Efteling breidt de parkeerplaats van vakantiepark Bosrijk uit. Efteling Bosrijk opende in 2009, nu ruim dertien jaar geleden. Sindsdien kwamen er meermaals nieuwe accommodaties bij. Het aantal parkeerplekken steeg tot nu toe echter niet. Op drukke momenten is het parkeerterrein daarom regelmatig vol.



De expansie moet daar verandering in brengen. Er is een vergunning aangevraagd voor "het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen, het plaatsen van een slagboom, het plaatsen van lichtmasten en het plaatsen van een hekwerk ten behoeve van de optimalisatie van parkeerterrein Bosrijk".

In totaal gaat het om 167 nieuwe plekken voor auto's, gelegen tussen de bestaande Bosrijk-parkeerplaats en P2, de Efteling-parking waar vorig jaar overkappingen met zonnepanelen zijn gerealiseerd. De voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart. Zo werden er veel bomen gekapt. Daarvoor had het attractiepark al toestemming.



2019

Bosrijk bestaat uit 104 vrijstaande huizen, 64 geschakelde huizen, twintig groepsaccommodaties en 78 familiekamers, verdeeld over het Poorthuys en het Landhuys. De laatste uitbreiding vond in 2019 plaats. Toen werden twaalf groepsaccommodaties toegevoegd.