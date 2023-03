Europa-Park

Video: bijzondere led-effecten in nieuwe schaatsshow Europa-Park

De nieuwe ijsshow van Europa-Park bevat een indrukwekkende scène met led-effecten. In een aardedonkere ruimte worden de pakken van de kunstschaatsers afwisselend opgelicht tijdens hun acrobatische toeren. Door de juiste timing - de bewegingen en de verlichting zijn op elkaar afgestemd - ontstaan bijzondere visuele illusies.



Op de achtergrond klinken onder meer de nummers Rise van Safri Duo, Poker Face van Lady Gaga en How I Feel van Flo Rida. Een ander hoogtepunt is de verschijning van een geavanceerde robothond, die over het ijs kan lopen. De schaatsvoorstelling heeft dit jaar een futuristisch thema, lichtjes geïnspireerd op Europa-Parks pas geopende moderne attractierestaurant Eatrenalin.

Er komen ruimtevaarders en andere buitenaardse verschijningen in voor. Het Duitse attractiepark spreekt zelf over "een fascinerende buitenaardse reis op zoek naar kosmische energie" met "nooit eerder vertoonde effecten en showelementen". Surpr'Ice presents GalaXia, zoals de productie heet, wordt dagelijks opgevoerd in een grote tent aan de rand van het Griekse themagebied.