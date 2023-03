Efteling

Foto's: Efteling-objecten tentoongesteld bij musicalexpositie in Almere

Bezoekers van een tijdelijke tentoonstelling over musicals in Almere hebben ook enkele Efteling-items kunnen aantreffen. In theatercomplex Kunstlinie was de afgelopen weken de pop-up-expositie Musical Up Close te zien, met rekwisieten uit verschillende beroemde musicals. Voor liefhebbers van het attractiepark waren verschillende Efteling-objecten aanwezig.



Zo werd een maquette getoond van het decor van Sprookjessprokkelaar de Musical. De Sprookjessprokkelaar-show was in 2017 en 2018 te zien in het Efteling Theater. In 2018 en 2019 ging de voorstelling op tournee door Nederland en België.

Van die productie was ook een masker van het titelpersonage zichtbaar. Daarnaast bevatte de expositie een schaalmodel van het decor van Caro, de Efteling-show die sinds 2018 in het Efteling Theater draait.



The Phantom of the Opera

Musical Up Close was tot en met zaterdag gratis te bezoeken in Almere, tijdens de openingstijden van het theater. De tentoonstelling bestond uit kostuums en decorelementen uit onder andere Les Misérables, The Phantom of the Opera en Soldaat van Oranje. Het project is een initiatief van Pia Douwes, Marco de Koning, Rudy Hellewegen en Dana Hoyer.