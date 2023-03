Bobbejaanland

Bobbejaanland onthult ontwerpen en verhaal van vernieuwde attractie Terra Magma: opening in mei

Bezoekers van Bobbejaanland kunnen zich verheugen op een nieuwe beleving. In mei 2023 opent Terra Magma, de vernieuwde versie van de overdekte boomstambaan Indiana River uit 1991. Tijdens een bijeenkomst met fans onthulde het pretpark vandaag een reeks ontwerpen van de vernieuwde bootjesdarkride.



De make-over kost zo'n 3 miljoen euro. Het concept wordt gerealiseerd door het Belgische ontwerp- en decoratiebedrijf KCC Entertainment Design. Voor Terra Magma werd een nieuwe verhaallijn bedacht. De attractie draait straks om een vaartocht naar een mysterieuze vulkaan.

Onderweg passeren opvarenden onder andere een ondergronds meer, een orkaan, een heftige onweersbui, vleesetende planten, angstaanjagende beesten en lavastromen. Men maakt onder meer gebruik van videoprojecties en lichteffecten. De decorelementen worden grotendeels vervaardigd door de firma Kabuki Brandmakers.



Scènes

De scènes in de attractie kregen de titels The Cave Corridor, The Sinkhole, The Tropical Journey, The Arrival in Paradise, The Bright Side, The Hurricane, The Storm, The Aftermath, The Night Awakes, The Dark Side, The Point of No Return, The Eruption, The New Life en The Memories of Paradise.