Foto's: PortAventura camoufleert loods van nieuwe achtbaan met rotswand

Een nieuwe attractie in het Spaanse pretparkresort PortAventura World verdwijnt langzaam maar zeker achter een enorme rotspartij. In het pretpark wordt gewerkt aan een overdekte lanceerachtbaan met Uncharted-thema, gebaseerd op de gelijknamige speelfilm uit 2022. In eerste instantie oogde het attractiegebouw als een kale, witte loods.



De afgelopen weken is daar een begin gemaakt met het opbouwen van een gigantische rotswand, blijkt uit beelden die op social media en YouTube verschenen. Inmiddels wordt ongeveer de halve façade bedekt door zandkleurige rotsen.

Op die manier zorgt PortAventura ervoor dat de Uncharted-rollercoaster niet uit de toon valt in het Far West-themagebied. De omliggende attracties zijn aangekleed in westernstijl. Voor de nieuwe achtbaan, die 25 miljoen euro kost, is fabrikant Intamin ingeschakeld. De Amerikaanse leverancier Sally verzorgt de darkride-elementen. In juni vindt de opening plaats.