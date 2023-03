Efteling

Fans verbaasd: Efteling vergist zich in openingsdatum wildwaterbaan

De Efteling wekt verbazing met een vrolijk bericht op social media. Via Facebook, Instagram, TikTok en Twitter laat het attractiepark weten dat er vandaag een feestje gevierd wordt, omdat wildwaterbaan Piraña precies veertig jaar geleden is geopend. Dat klopt niet helemaal.



De Piraña opende namelijk niet op 25 maart 1983, zoals de Efteling beweert, maar op 31 maart 1983. Sterker nog: de Efteling was op 25 maart van dat jaar nog niet eens toegankelijk voor publiek. De officiële openingsceremonie van de waterattractie vond nog later plaats, namelijk op 18 mei.

Op 22 maart 1983 stond al wel een perspresentatie van de wildwaterbaan op de kalender, maar ook dat komt niet overeen met de datum van 25 maart. Toch meldt de Efteling vandaag zonder bikken of blozen: "Piraña bestaat vandaag 40 jaar! Eerlijk zeggen... Wie van jullie heeft er weleens pech gehad in deze attractie?!"



Cynisch

Op social media kunnen bijdehante Efteling-liefhebbers het niet laten om het bericht te verbeteren. "18 mei valt vroeg dit jaar", meldt Ramon Heeren cynisch. "De Piraña is toch op 18 mei geopend?", schrijft Mathijs de Haas. Een andere fan wijst de Efteling op een officiële publicatie van een paar jaar geleden, toen 18 mei werd vermeld als de openingsdatum.