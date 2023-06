Games

Video: nieuwe pretparkgame Park Beyond tart alle natuurwetten

Een nieuw computerspel geeft een draai aan klassieke pretparkgames. Veel pretparksimulatoren, waaronder grondlegger RollerCoaster Tycoon, draaien om het ontwikkelen van een zo realistisch mogelijk attractiepark. In de game Park Beyond krijgen spelers juist de opdracht om onmogelijke attracties te bouwen.

"Als creatieve leider van het park kun je je fantasie de vrije loop laten", laten de makers weten. Ze beloven "grenzeloze vrijheid om elk aspect van het park aan te passen". "Kleed je park aan, creëer themagebieden en geniet van de bijna onbeperkte aanpassingsmogelijkheden."

De fantasierijke game van uitgever Bandai Namco laat spelers bekende attractietypes modificeren. Zo ontstaan bizarre creaties die in het echt leven nooit zouden kunnen bestaan. Het spel werd al drie jaar geleden aangekondigd. Toen ging men nog uit van 2022 als verschijningsjaar.



Bugs

Park Beyond is sinds afgelopen week te spelen op Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 5 en pc. Het spel bestaat uit drie achtbaantypes, 25 flat rides, 21 winkels, acht missies, vijf thema's, vier landschappen, 27 kaarten en zo'n duizend decorstukken. De eerste reacties zijn wisselend: de wonderlijke attracties vallen in de smaak, maar er is nog sprake van veel bugs.