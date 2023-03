Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Tickets Attractiepark Slagharen tijdelijk verkrijgbaar voor 10,20 euro

Attractiepark Slagharen blijft stunten met de prijs. Het Overijsselse pretpark verkoopt momenteel entreebewijzen voor volwassenen vanaf 10,20 euro per persoon. Het gaat om een tijdelijke actie ter gelegenheid van het zestigjarig bestaan van Slagharen.



Geïnteresseerden kunnen in de online ticketshop een kortingscode invullen. Met behulp van de actiecode OP6SLG0NB worden de online ticketprijzen met 60 procent verlaagd. 10,20 euro is het laagste tarief, beschikbaar voor een handjevol dagen in de periode april tot en met december 2023.

Op veel andere doordeweekse dagen bedraagt de entreeprijs 10,60 euro. Wie op populaire dagen in juli of augustus wil langskomen, betaalt 13,40 euro. Dat is alsnog een stuk minder dan het reguliere kassatarief van 33,50 euro.



Openingsjaar

Volgens Slagharen worden maximaal 1963 kortingstickets aangeboden. Dat getal is niet willekeurig gekozen: 1963 is het openingsjaar van het attractiepark. "De actie geldt zolang de voorraad strekt", staat in de voorwaarden. "De korting is niet geldig op reeds gekochte tickets."