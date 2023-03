Efteling

Efteling opent vernieuwd restaurant Kashba op zaterdag 1 april

Het vernieuwde restaurant Kashba in de Efteling gaat over een week open. De ingrijpende verbouwing van het grote horecacomplex in parkdeel Reizenrijk is bijna afgerond. Vanaf zaterdag 1 april zijn bezoekers weer welkom.



Eerder had de Efteling aangekondigd dat het restaurant medio april weer open zou gaan. Nu is de exacte datum bekend. Kashba is de nieuwe naam van restaurant Panorama. Het bouwwerk stamt uit 1953. Naast een zelfbedieningsgedeelte komt er een zitgedeelte waar bezoekers eten en drinken kunnen bestellen met behulp van een QR-code.

Ook realiseert men een nieuwe kiosk. Het volledige restaurant zal straks worden uitgebaat door La Place, de bekende horecaformule van de firma Vermaat. Voor de transformatie werd Efteling-hoofdontwerper Sander de Bruijn bijgestaan door ontwerp- en decoratiebedrijf Jora Vision.