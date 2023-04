Nieuws

Pretparkbezoekers opgelet: voortaan ook statiegeld op blikjes drinken

Bezoekers van Nederlandse attractie- en dierenparken betalen sinds afgelopen weekend meer voor blikjes drinken. Nadat in 2021 al statiegeld geïntroduceerd werd voor flesjes drinken, zijn nu de blikjes aan de beurt. Sinds zaterdag 1 april zit daar in Nederland 15 eurocent statiegeld op.



Dat is hetzelfde bedrag als bij kleine petflessen. Bezoekers mogen zelf bepalen wat ze met hun statiegeld doen. Als ze een blikje in een reguliere prullenbak gooien, gaat de 15 eurocent verloren. Wie gebruikmaakt van speciale donatiebakken in pretparken of dierentuinen, doneert de 15 eurocent aan een goed doel.

In de Efteling is dat bijvoorbeeld Villa Pardoes, het vakantieverblijf voor zieke kinderen en hun ouders. Toverland doneert het statiegeld van bezoekers aan Stichting Het Vergeten Kind en Slagharen ging voor Nationaal Fonds Kinderhulp. De meeste dierentuinen kozen voor goede doelen gelieerd aan natuurbescherming en soortbehoud.



Mee naar huis nemen

Het is in sommige parken ook mogelijk om petflesjes en blikjes in te leveren bij innamepunten waar het bedrag wordt teruggegeven. Als een park die optie niet aanbiedt, kunnen bezoekers hun lege flessen en blikjes mee naar huis nemen. Vervolgens kunnen de producten ingeleverd worden bij bijvoorbeeld een supermarkt.



Met de maatregel wil de overheid voorkomen dat blikjes in het zwerfafval terechtkomen. In Nederland gaan jaarlijks circa twee miljard blikjes over de toonbank. Staatssecretaris Vivianne Heijnen noemt het "weer een mooie stap richting de circulaire economie", omdat de ingeleverde blikjes opnieuw verwerkt kunnen worden tot nieuwe grondstoffen.



Duitsland

Statiegeld op blik werd eerder al ingevoerd in onder andere Duitsland, Finland, Noorwegen en Denemarken. Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de komst van statiegeld op kleine flesjes veel effect gehad. Het aantal plastic flessen in het zwerfafval zou sindsdien al met meer dan 50 procent afgenomen zijn.