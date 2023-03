Belantis - Das AbenteuerReich

Duits pretpark doet contant geld grotendeels in de ban

Bezoekers van een Duits pretpark moeten voortaan niet vergeten om hun bankpas mee te nemen. Attractiepark Belantis in Leipzig doet contant geld voor een groot deel in de ban. Als de poorten komend weekend weer opengaan, is Belantis grotendeels cashloos. Dat moet bijdragen aan "snellere service en meer veiligheid", zo laat het management weten.



Duitsers zijn vaak nog gehecht aan brief- en muntgeld. Toch durft Belantis het aan om deze opvallende stap door te voeren. Betalen kan nog met creditcards, Maestro-kaarten, Google Play, Apple Wallet en speciale Belantis-vouchers. "Dit geldt, op enkele uitzonderingen na, voor de kassa's bij de entree, de winkels, de restaurants en de eet- en drinkkramen."

In een verklaring beweert de directie dat de stap wordt gezet om "onnodige wachttijden bij de kassa" te voorkomen. "Geen wachttijden omdat je op zoek moet naar kleingeld of de medewerkers het geld moeten tellen." De aanpassing moet ook zorgen voor "maximale veiligheid". Een bankpas is immers beveiligd met een pincode, valt er te lezen. "Als u daarentegen geld verliest, is het meestal weg!"



Steeds populairder

Bij de hoofdingang blijft één kassa over waar contant geld gebruikt kan worden. Verder zal het mogelijk zijn om met cash te betalen bij twee winkels en één horecapunt. Eén winkel en vijf horecalocaties accepteren geen brief- en muntgeld meer. "Cashloos betalen wordt steeds populairder, niet alleen door de coronapandemie", concludeert het park.



Belantis is sinds 2018 eigendom van Parques Reunidos, waar ook Attractiepark Slagharen, Bobbejaanland en Movie Park Germany bij horen. Voor zover bekend hebben de andere parken binnen de pretparkgroep geen plannen om een vergelijkbare maatregel in te voeren.