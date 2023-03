Apenheul

Pre-opening Apenheul: tickets met 53 procent korting

Iedereen krijgt de kans om voordelig naar Apenheul in Apeldoorn te gaan. Het Gelderse apenpark opent officieel op vrijdag 31 maart, maar komend weekend vindt alvast een pre-opening plaats. In samenwerking met moederglossy Kek Mama worden tickets verkocht met 53 procent korting.



Een regulier entreebewijs voor Apenheul kost dit jaar 26,50 euro aan de kassa. Wie op zaterdag 25 of zondag 26 maart langskomt, is nog maar 12,50 euro per persoon kwijt. De goedkope toegangskaarten zijn nu online verkrijgbaar via de ticketshop op apenheul.nl

Apenheul is tijdens de pre-opening toegankelijk van 10.00 tot 16.00 uur. Overigens zijn abonnementen momenteel ook in de aanbieding. Wie vóór vrijdag 31 maart een seizoenskaart bestelt, betaalt 30 euro in plaats van 37 euro. De prijs van een abonnement voor kinderen van 3 tot en met 12 jaar bedraagt tijdelijk 27,50 euro in plaats van 33 euro.