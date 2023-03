Merlin Entertainments

Geen Legoland in België: plan voor Legoland Benelux geschrapt

Er komt toch geen vestiging van Legoland in België. In september 2020 werd bekend dat de Britse pretparkgroep Merlin Entertainments overwoog om in de Waalse industriestad Charleroi een Legoland-attractiepark uit de grond te stampen. Vandaag werd duidelijk dat het plan definitief is geschrapt.



Legoland Benelux had in 2027 open moeten gaan. Het project zou 400 miljoen euro gaan kosten, waarvan de overheid 100 miljoen euro zou investeren. Men had al een niet-bindende intentieverklaring getekend met Waalse regering. Ook waren al enkele globale ontwerpen beschikbaar. Nu trekt Merlin alsnog de stekker uit het initiatief.

Er zou sprake zijn van een strategiewijziging bij Merlin Entertainments. De komende tijd krijgen bestaande Merlin-parken voorrang op volledig nieuwe activiteiten. Waalse politici reageren teleurgesteld op de beslissing. Zij hoopten dat de komst van Legoland een opsteker zou betekenen voor de regio, die kampt met hoge werkloosheidscijfers.



Professionaliteit

Er zal nu een andere functie gezocht moeten worden voor de beoogde locatie: een verlaten bedrijfsterrein van een graafmachinebouwer. Merlin benadrukt in een verklaring dat de koerswijziging niet te wijten is aan de Waalse politiek. Het Britse bedrijf was naar eigen zeggen juist erg te spreken over het enthousiasme en de professionaliteit van de overheid.