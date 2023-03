Duinrell

Duinrell kondigt nieuwe attractie aan voor zomer 2023: oldtimerbaan De Oude Lijnbaan

Duinrell opent komende zomer onverwachts een nieuwe familieattractie. Het Wassenaarse pretpark voegt een oldtimerbaan toe met de naam De Oude Lijnbaan. De rondrit wordt onderdeel van een nieuw Amsterdams themagebied, waar Duinrell momenteel de laatste hand aan legt.



De attractie wordt geleverd door de Duitse firma Metallbau Emmeln, onder andere bekend van de nieuwe versie van De Oude Tufferbaan in de Efteling. Bezoekers kunnen plaatsnemen in een nostalgische bus of een oude truck, voor een rondrit met een snelheid van 6 kilometer per uur. De voertuigen in Duinrell hebben veel weg van de karretjes die sinds 2019 in de Efteling rijden, blijkt uit een ontwerp.

In totaal komen er vier trucks en vier bussen. Wie voorzin zit, neemt plaats achter het stuur van de wagens. De Oude Lijnbaan wordt gerealiseerd op de oude plek van de minigolfbaan, achter een nieuwe arcadehal. Op de nieuwe Duinrell-plattegrond is het parcours al zichtbaar.



Alle leeftijden

Duinrell-directeur Philip van Zuylen van Nijevelt noemt de oldtimerbaan "een echte aanwinst voor ons park". "Wij zijn ervan overtuigd dat bezoekers van alle leeftijden zullen genieten van de nostalgie die deze attractie met zich meebrengt." Een investeringsbedrag is niet bekendgemaakt.



Het Amsterdamse themadeel moet in april af zijn. De Botsboten, de Trampolines en waterspeelplaats PlayFountain hebben daar een nieuwe plek gekregen. De opening van De Oude Lijnbaan volgt naar verwachting in juli. Twee attracties zijn verdwenen: de Midgetgolf en klimberg Matterhorn. Beide onderdelen keren op een later moment wel terug in het park.